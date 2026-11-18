به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ (مسیر‌های رفت تا ۳۰ آذر و مسیر‌های برگشت تا اول دی) از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز چهارشنبه ۲۷ آبان آغاز شد.

پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ امروز از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز از طریق مراکز مجاز فروش، بصورت حضوری انجام می‌شود.

مردم و مسافران استان مازندران می‌توانند نسبت به خرید بلیت مسیر‌های ساری- تهران؛ گرگان-ساری –تهران؛ ساری- مشهد و دیگر مسیر‌های کشور اقدام کنند.