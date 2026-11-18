پخش زنده
امروز: -
پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ امروز چهارشنبه ۲۷ آبان انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ (مسیرهای رفت تا ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی) از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز چهارشنبه ۲۷ آبان آغاز شد.
پیش فروش بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز از طریق مراکز مجاز فروش، بصورت حضوری انجام میشود.
مردم و مسافران استان مازندران میتوانند نسبت به خرید بلیت مسیرهای ساری- تهران؛ گرگان-ساری –تهران؛ ساری- مشهد و دیگر مسیرهای کشور اقدام کنند.