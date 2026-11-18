تخصیص ۶۲ میلیارد تومان اعتبار به مراکز خرید توافقی زرشک تعاون روستایی خراسان جنوبی
سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی از تخصیص ۶۲ میلیارد تومان اعتبار به مراکز خرید توافقی زرشک تحت پوشش این مدیریت با هدف تأمین نقدینگی و تسهیل فرآیند خرید محصول خبر داد.
وی گفت: تأمین نقدینگی مراکز خرید، نقش مؤثری در تسهیل خرید توافقی و افزایش توان پرداخت مطالبات کشاورزان دارد.
سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی افزود: تاکنون مراکز خرید توافقی زرشک تحت پوشش این مدیریت، ۴۳۰ تن زرشک را از زرشککاران استان خریداری کردهاند.