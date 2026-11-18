رئیس اداره آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه با برخورداری از آزمایشگاه مرکزی و مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های تخصصی، آماده تعامل و توسعه همکاری با سایر آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر پوریا حاجی‌کریمی در نشست تخصصی کارگروه تخصصی دستگاه‌های پرتو ایکس (X-Ray) که به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به حاضران و قدردانی از شبکه آزمایشگاهی کشور در تسهیل دسترسی پژوهشگران به خدمات آزمایشگاهی ، از ارائه سالانه بیش از ۱۵۰۰ خدمت آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) در این دانشگاه خبر داد.

رئیس اداره آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های آزمایشگاهی این دانشگاه افزود : در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختار متمرکزی در قالب آزمایشگاه مرکزی ایجاد شده است که هشت تجهیز راهبردی شامل SEM، TEM، AFM، XRD، ICP، DLS، کوانتومتری و پتانسیل زتا را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به فعالیت آزمایشگاه‌های غیرمتمرکز دانشگاه گفت : در کنار آزمایشگاه مرکزی، آزمایشگاه‌های دیگری نیز در قالب شبکه آزمایشگاهی کشور فعالیت می‌کنند و در مجموع ۲۴ آزمایشگاه در این شبکه عضویت دارند که ۹ مورد از آنها توانمند، ۷ مورد فعال و سایر آزمایشگاه‌ها نیز در مرحله عضویت آزمایشی قرار دارند.

دکتر حاجی‌کریمی با اشاره به حجم خدمات ارائه‌شده در مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه گفت: سالانه بیش از ۴۰۰۰ خدمت آزمایشگاهی در آزمایشگاه مرکزی و مجموعاً بیش از ۶۰ هزار خدمت توسط سایر مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی دانشگاه نظیر ابررایانه ملی سیمرغ و آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده مهندسی شیمی در حوزه‌های مختلف به متقاضیان ارائه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه آمار خدمات آزمایشگاهی تنها بخشی از واقعیت فعالیت این مجموعه‌ها را نشان می‌دهد، افزود : پشت هر خدمت آزمایشگاهی، تلاش و فعالیت تخصصی درخور توجهی وجود دارد تا نتیجه مورد انتظار به دست متقاضی برسد. در این فرایند، رعایت استانداردها، الزامات فنی و شرایط لازم برای ارائه خدمات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس اداره آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، ضمن قدردانی از تلاش کارشناسان و کارکنان آزمایشگاه‌های دانشگاه گفت : ارائه این حجم از خدمات، مستلزم تلاش مستمر و تخصص همکارانی است که در این مجموعه فعالیت می‌کنند و لازم می‌دانم از زحمات همه آنها قدردانی کنم.

دکتر حاجی‌کریمی همچنین بر ضرورت استفاده مشترک دانشگاه‌ها از ظرفیت‌های آزمایشگاهی تأکید کرد و گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر از توسعه همکاری‌های بین آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی کشور در این حوزه استقبال می‌کند و آمادگی دارد در زمینه‌هایی که امکان همکاری و هم‌افزایی وجود دارد، با سایر آزمایشگاه‌ها تعامل موثر داشته باشد.

دبیر شبکه آزمایشگاهی کشور نیز در این نشست با تأکید بر نقش حمایتی و تسهیل‌گر شبکه ، از اعضای کارگروه خواست اطلاعات مربوط به شرایط، ظرفیت‌ها و چالش‌های تجهیزات خود را با شبکه به اشتراک بگذارند تا امکان پیگیری و حمایت از مراکز فراهم شود.

مجتبی نسب با اشاره به حدود ۲۲ سال فعالیت شبکه آزمایشگاهی کشور افزود : شبکه ، بستری برای اتصال ظرفیت‌های آزمایشگاهی در نقاط مختلف کشور است و کارگروه‌های تخصصی نیز از بازو‌های مهم آن به شمار می‌روند که باید زمینه همکاری و تعامل بیشتر اعضا را فراهم کنند.

همچنین کارشناس مسئول اداره آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات فناوری دانشگاه و دبیر کارگروه تخصصی دستگاه‌های پرتو ایکس (X-Ray) شبکه آزمایشگاهی کشور، به تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های این کارگروه پرداخت و نقشه راه پیش رو، اولویت‌ها و برنامه‌های در دست اقدام این کارگروه را تشریح کرد.

فریبا علی به تبیین و تشریح اهداف عمومی و تخصصی این کارگروه تخصصی پرداخت و افزود: کارگروه تخصصی دستگاه‌های پرتو ایکس (X-Ray) با مشارکت سازنده اعضا و حمایت شبکه آزمایشگاهی کشور ، تاکنون در زمینه ترجمه استانداردها ، انتشار مقالات در فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران و سایر نشریات تخصصی و انتشار علم در این حوزه گام‌های خوبی برداشته است.

نشست تخصصی کارگروه تخصصی دستگاه‌های پرتو ایکس (X-Ray) شبکه آزمایشگاهی کشور با حضور دبیر شبکه آزمایشگاهی کشور و جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه آزمایشگاهی از سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

این نشست با حضور حدود ۷۰ نفر از فعالان این حوزه، با هدف بررسی اقدامات گذشته، تشریح برنامه‌های آتی و هم‌افزایی بیشتر بین مراکز دارای تجهیزات اشعه ایکس به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.