فارس با ۳۸۹ هزار و ۲۳۱ هکتار باغ بارور و تولید ۳ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۴۴۰ تن محصول در عرصه باغبانی کشور صدرنشین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این استان با برخورداری از ۳۸۹ هزار و ۲۳۱ هکتار باغ بارور و تولید بیش از ۳ میلیون و ۷۰۴ هزار تن محصولات باغی در سال ۱۴۰۴، رتبه نخست کشور را در سطح باغ های بارور و میزان تولید محصولات باغی به خود اختصاص داد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، این استان با سهم ۱۲٫۶۸ درصدی از سطح باغ های بارور و ۱۳٫۶۱ درصدی از تولید باغی کشور، جایگاه نخست ملی را در اختیار دارد.

احد بهجت حقیقی، تنوع اقلیمی، شرایط مناسب آب‌وهوایی و برخورداری از اراضی مستعد را از عوامل تبدیل این استان به یکی از قطب‌های مهم باغبانی ایران دانست و گفت: بر اساس آمارنامه‌های رسمی کشاورزی، سطح باغات بارور استان از ۳۵۷ هزار و ۸۴۲ هکتار در سال ۱۴۰۳ به ۳۸۹ هزار و ۲۳۱ هکتار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

به گفته او، میزان تولید محصولات باغی فارس نیز از ۳ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۸۰۵ تن در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۴۴۰ تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

این مقام مسئول با اشاره به تنوع محصولات شاخص باغی استان اظهار کرد: فارس در تولید خرما، لیموترش، لیموشیرین، انار، انجیر خشک، انگور، خاکشیر و مرزنجوش رتبه نخست کشور را دارد؛ ظرفیتی که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار‌های داخلی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در بخش باغبانی ایفا می‌کند.

بهجت حقیقی تحقق این دستاورد را حاصل تلاش کارشناسان پهنه، کارشناسان باغبانی مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، کارشناسان اداره آمار و کارشناسان مدیریت باغبانی استان دانست که با حضور مستمر در عرصه‌های تولید، ارائه مشاوره‌های تخصصی، انتقال دانش فنی و پیگیری مسائل تولیدکنندگان، زمینه توسعه کمی و کیفی محصولات باغی را فراهم کرده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: حفظ جایگاه ملی باغبانی فارس نیازمند برنامه‌ریزی علمی، ارتقای بهره‌وری منابع آب و خاک، توسعه روش‌های نوین تولید، افزایش کیفیت محصولات و حمایت از باغداران است و این سازمان توسعه پایدار باغبانی و تقویت جایگاه محصولات باغی استان در بازار‌های داخلی و صادراتی را دنبال می‌کند