

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، داده های ماهواره ای نشان می دهد که امروز در برخی مناطق واقع در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و بارش خفیف باران پیش بینی می شود.



براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، روز پنجشنبه در کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان‌های مرکزی، همدان و کرمانشاه، ارتفاعات مازندران و گیلان در بعضی ساعات رگبار گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در برخی مناطق واقع در شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و بارش خفیف باران پیش بینی می‌شود.

براساس گزارش این سازمان روز پنجشنبه، ۲۸ آبان، علاوه بر این مناطق در کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال استان‌های مرکزی، همدان و کرمانشاه، ارتفاعات مازندران و گیلان در بعضی ساعات رگبار گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد دور از انتظار نیست.

بارش‌ها در مناطق مرتفع و سردسیر به شکل برف خواهد بود.

از روز جمعه، 29 آبان، تا یکشنبه، 1 آذر، در اغلب مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما به ویژه در نوار شمالی کشور مورد انتظار است.