نمایشگاه و جشنواره بزرگ «روستا‌آباد و اقوام ایرانی» تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان زنجان برگزار می شود.

تب و تاب جشنواره «روستا آباد و اقوام ایرانی» در زنجان

تب و تاب جشنواره «روستا آباد و اقوام ایرانی» در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ تب و تاب جشنواره «روستا آباد و اقوام ایرانی» این روز‌ها در نمایشگاه کاسپین زنجان بالا است.

رویدادی که با معرفی ظرفیت‌های بومی و آیین‌های محلی، فرصتی استثنایی برای بازشناسی هویت ملی و تجربه فرهنگ اصیل ایرانی فراهم کرده و تا ۲۹ آبان پذیرای علاقه‌مندان است.

در این نمایشگاه، جلوه‌هایی از پوشش‌های محلی، هنرهای بومی، موسیقی، آیین‌ها و آداب‌ورسوم اقوام ایرانی در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری ارائه خواهد شد.

اجرای روزانه برنامه‌های شاد، آیینی و هنری نیز از بخش‌های پیش‌بینی‌شده این جشنواره است.