فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان از اجرای ۴۷ برنامه شاخص و بیش از سه هزار برنامه در استان به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سردار زارع کمالی گفت: این برنامه‌ها با محوریت امیدآفرینی، خدمت رسانی، محرومیت‌زدایی و ترویج فرهنگ بسیجی برگزار می‌شود.

او فضاسازی امیدآفرین در سطح استان را از مهم‌ترین برنامه‌های امسال برشمرد و افزود: در نظر داریم در بیش از هزار و ۷۰۰ نقطه استان، اقدامات فضاسازی و فرهنگی با هدف تقویت امید در دل مردم انجام دهیم.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان با اشاره به اینکه شعار امسال هفته بسیج «بسیج، امید مستضعفان، جان‌فدای ایران» است افزود: برگزاری اجتماع بزرگ اقتدار بسیج در بیش از ۱۰ نقطه استان از دیگر برنامه‌های هفته بسیج خواهد بود.

سردار زارع کمالی با اشاره به برنامه‌های عمرانی و اقتصادی بسیج تاکیدکرد: افتتاح بیش از ۷۰ طرح بسیج سازندگی با اعتباری بالغ بر ۳۶۰ میلیارد تومان که طی یکی دو سال اخیر توسط گروه‌های جهادی اجرا شده‌اند، از برنامه‌های این هفته است. همچنین بیش از ۲۰ طرح عمرانی سپاه انصارالحسین استان با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

او از آغاز پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی خبر داد و گفت: توزیع ۲۵۰ میلیارد تومان وام اشتغال‌زایی از طریق بسیج سازندگی برای حمایت از کارگاه‌های زودبازده و ایجاد اشتغال در استان، از دیگر اقداماتی است که در هفته بسیج آغاز خواهد شد.

همچنین پویش «میدان همدلی، خیابان خدمت» در میادین اصلی ۶۰ شهر و بیش از ۶۵ نقطه استان برگزار خواهد شد و برپایی ۲۵ محفل قرآنی نیز در دستور کار قرار دارد.