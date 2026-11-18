برنامه‌های «رویش» با موضوع اهمیت تولید محصولات سالم کشاورزی برای امنیت غذایی، «دکتر سلام» با موضوع «جراحی و درد‌های کمری» و «هیچ‌وقت دیر نیست» با موضوع «اختلال در درک ریاضی (حل مسئله)» امروز از شبکه آموزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «رویش» با موضوع «اهمیت تولید محصولات سالم کشاورزی برای امنیت غذایی» پخش می شود.

دکتر محمد کاظم رمضانی، مشاور معاون وزیر در سلامت غذا و مخاطرات آفتکش‌ها به بررسی و اهمیت تولید محصولات سالم کشاورزی برای امنیت غذایی می‌پردازد.

برنامه «رویش» با اجرای زهرا حاجی علی و به تهیه‌کنندگی هادی خدادی، روز‌های زوج ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام» با موضوع «جراحی و درد‌های کمری» و با اجرای دکتر محمد طهماسبی پخش می شود.

دکتر سید مانی مهدوی، جراح ارتوپد، فلوشیپ ستون فقرات و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، در این برنامه به بررسی درد‌های کمری و روش‌های جراحی مرتبط با آن می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» با موضوع «اختلال در درک ریاضی (حل مسئله)» پخش می شود.

دکتر خادمی، کارشناس برنامه، در این قسمت به بررسی اختلال در درک مفاهیم ریاضی و چالش‌های کودکان در حل مسئله می‌پردازد.

برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» با اجرای گیتی خامنه و به تهیه‌کنندگی ناصر عالمی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود.