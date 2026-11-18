استاندار قم در ششمین جلسه شورای اداری استان، با اعلام هدف کاهش ۲۵ درصدی مصرف گاز، ادارات را به رعایت دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف و تنظیم دمای محیط بر ۱۸ درجه سانتی‌گراد موظف کرد؛ و از تغییر رویکرد استان از اتکا به بودجه مرکز به سمت مولدسازی داخلی و دست‌کم دو برابر شدن درآمد‌های مولد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای اکبر بهنامجو، استاندار قم، در ششمین جلسه شورای اداری استان، برنامه‌های فرهنگی و عمرانی پیش‌رو را تشریح کرد و مدیریت مصرف انرژی در فصل سرما و تقویت منابع مالی مولد استان را دو اولویت اصلی این دوره دانست.

استاندار قم با اشاره به چالش‌های فصل سرما بر ضرورت کنترل مصرف گاز در ادارات تأکید کرد و گفت: ادارات موظف‌اند با رعایت دستورالعمل‌های بهینه‌سازی، از روشن کردن سیستم‌های گرمایشی از ساعت ۱۰؛ پیش از آغاز کار، خودداری و دمای محیط را بر ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند تا الگویی برای مردم باشند.

به گفته وی، با همکاری شهرداری، مساجد، موکب‌ها و صداوسیما، هدف استان کاهش ۲۵ درصدی مصرف گاز و عبور موفق از اوج مصرف زمستان است.

همچنین آقای بهنام جو با اشاره به تغییر آرایش بودجه کشور به دلیل ضرورت تقویت حوزه دفاعی، بر لزوم تغییر رویکرد استان‌ها از اتکا به بودجه مرکز به سمت مولدسازی داخلی تأکید کرد و افزود: اگرچه اعتبارات عمرانی از مرکز ممکن است کاهش یافته باشد، با تغییر منابع و اتکا به ظرفیت‌های استان به دنبال خلق ثروتی هستیم که دست‌کم دو برابر بودجه سال گذشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های سپاه پاسداران در استان، از برگزاری برنامه «جان فدا» با هدف تجلیل از ایثارگران و بیعت با رهبری خبر داد.

استاندار قم برنامه‌های هفته بسیج، طرح «راهیان نور» و فعالیت‌های کنگره شهدای استان را از محور‌های مهم برنامه‌های فرهنگی این دوره برشمرد و از دستگاه‌های اجرایی خواست برای زیرساخت‌های این برنامه‌ها همکاری ویژه‌ای داشته باشند.

استاندار قم در پایان با اشاره به پیشرفت طرح‌های زیربنایی از جمله توسعه فرودگاه، تکمیل شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها، توسعه فضا‌های ورزشی و طرح‌های مسکن، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست با استفاده از امکانات استان، توانمندی خود را در اجرای پروژه‌های عمرانی اثبات کنند.