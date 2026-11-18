به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ سفیر آمریکا در سازمان ملل در سفر به لبنان از دولت این کشور خواست خود را برای خروج نیرو‌های سازمان ملل موسوم به یونیفل از جنوب این کشور تا پایان سال میلادی آماده کند؛ موضوعی که با استقبال رژیم اشغالگر مواجه شده، اما نگرانی محافل لبنانی و حتی رسمی این کشور را در پی داشته است.