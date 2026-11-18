به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی لشگری در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۶:۴۸ صبح روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، یک دستگاه خودروی پژو پارس در آزادراه قزوین – کرج، بعد از محدوده پارسین، دچار واژگونی شد.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه، سه دستگاه آمبولانس از سوی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به محل اعزام شدند تا اقدامات امدادی و درمانی لازم انجام شود.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به تلفات این حادثه تصریح کرد: متأسفانه در این سانحه چهار نفر جان خود را از دست دادند.

لشگری در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت غیرمجاز، رعایت فاصله ایمن و توجه به شرایط جاده، از بروز حوادث ناگوار رانندگی پیشگیری کنند.