به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نتایج نهایی متقاضیان آزمون سراسری دانشگاه‌ها و دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ منتشر شد.

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اسامی پذیرفته شدگان نهایی در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org قابل مشاهده است. کارنامه علمی حاوی رتبه متقاضی در هر یک از کُدرشته محل‌های انتخابی و رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط، تا اولویت رشته محل قبولی، حداکثر تا ۱۰ آذر در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار داده خواهد شد.

در مجموع ۴۹۶ هزار و ۸۰۶ متقاضی در رشته‌های با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۵، پذیرفته شده‌اند، از این تعداد حدود ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان زن و حدود ۴۰ درصد مرد هستند.

پذیرفته شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام، علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه، ضرورت دارد از اول آذر به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

نتایج مربوط به رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (بجز رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی) همزمان از طریق درگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی نشانی azmoon.org اعلام می‌شود.

متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند، توجه داشته باشند که منحصرًا می‌توانند در یکی از کُد رشته محل‌های قبولی ثبت نام کنند و مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند؛ در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

برای همة متقاضیانی که انتخاب رشته انجام داده‌اند، کارنامه علمی حاوی رتبة متقاضی در هر یک از کُدرشته محل‌های انتخابی و رتبة آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیة مربوط، تا اولویت رشته محل قبولی، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۰ تهیه و در درگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار داده خواهد شد.

آزمون سراسری دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پذیرش دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵؛ روز‌های پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ مرداد ماه امسال با حضور بیش از ۳۵ هزار داوطلب مازندرانی به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

۲۲ هزار و ۹۰۷ داوطلب زن و ۱۲ هزار و ۲۲۸ داوطلب مرد در گروه‌های آزمایشی علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبان‌های خارجی در مازندران، در آزمون سراسری امسال شرکت داشتند.