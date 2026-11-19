۳۵۰ سازه آبخیزداری در شهرستان سمیرم، در چند سال گذشته، اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت از خاک منابع طبیعی استان اصفهان گفت: این سازه‌ها از نوع سنگی‌ملاتی، خشکه‌چین، گابیونی و خاکی هستند و با مهار سیلاب، از فرسایش خاک و خسارت به مناطق پایین‌دست جلوگیری می‌کنند.

مهدی رمدان جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل روان‌آب‌ها و تغذیه منابع آب زیرزمینی را از اهداف اجرای طرح‌های آبخیزداری دانست و افزود: سمیرم به دلیل شرایط جغرافیایی، ظرفیت اجرای این طرح‌ها را دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم نیز گفت: در بیش از ۱۰ منطقه مستعد شهرستان مطالعات آبخیزداری انجام شده است و اجرای سازه‌ها در این مناطق به تأمین اعتبار و اولویت‌بندی بستگی دارد.

سیدحسن فاطمی سازه سنگی‌ملاتی روستای هست در بخش مرکزی را از طرح‌های اجراشده اعلام کرد و افزود: این سازه با هزینه ۱۰۰ میلیارد ریال ساخته و پاییز امسال آبگیری شده است.

شهرستان سمیرم ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی دارد.