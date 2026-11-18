سه نماینده استان کردستان در قالب تیم‌های ملی ژیمناستیک هنری بانوان و آقایان ایران، برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام ورونین و جام پیمان شانگهای، راهی کشور روسیه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، قابت‌های بین‌المللی ژیمناستیک هنری جام ورونین و جام پیمان شانگهای، از یکم تا پنجم آذرماه به میزبانی کشور روسیه برگزار می‌شود و سه نماینده کردستان در ترکیب تیم‌های ملی ایران در این مسابقات حضور خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، کارین کمانگر به‌عنوان ورزشکار تیم ملی ژیمناستیک هنری بانوان در رده سنی جوانان و راهین حسین‌پناهی به‌عنوان ورزشکار تیم ملی ژیمناستیک هنری آقایان در رده سنی بزرگسالان، نمایندگان ورزشی استان در این رقابت‌ها هستند.

همچنین سیدسیروان شیخ احمدی به‌عنوان سرپرست تیم بزرگسالان، کاروان ژیمناستیک ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند.

ملی‌پوشان ژیمناستیک هنری ایران پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه تهران را به مقصد روسیه ترک خواهند کرد.