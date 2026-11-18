سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی رحلت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سردار سرتیپ بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی رحلت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (رضوان الله تعالی علیه) را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

"وَ بَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ"

خبر ارتحال ملکوتی فقیه عارف، عالم ربانی و استاد بزرگ حوزه‌های علمیه حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی (اعلی الله مقامه) موجب تاسف و اندوه بسیار شد.

آن عالم متقی و ارجمند، سالیان متمادی از عمر با برکت خویش را صرف تعمیق فقه اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و تربیت نخبگان و فضلای حوزه‌های علمیه کرد و منشأ خدمات علمی و معنوی ماندگاری برای جهان اسلام شد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به محضر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بیت معظم آیت الله العظمی وحید خراسانی (ره)، علمای حوزه‌های علمیه و شاگردان گرانقدر ایشان، از ذات اقدس احدیت برای آن عالم وارسته غفران و رحمت واسعه و همنشینی با اولیا و مقربین درگاه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسالت می‌نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر