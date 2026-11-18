معاون پرستاری وزارت بهداشت با اعلام اینکه حدود ۵۵ درصد کارکنان اتاق عمل در ایران دچار فرسودگی شغلی هستند، این رقم را بالاتر از میانگین جهانی اعلام کرد و از ارائه پیشنهاد‌هایی برای افزایش ضرایب سختی کار و اصلاح مزایای این گروه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، با تأکید بر نقش تخصصی و حیاتی کارکنان اتاق عمل در ارائه خدمات درمانی و نجات‌بخش، اظهار کرد: اتاق عمل یکی از مهم‌ترین کانون‌های بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در نظام سلامت است و ارائه مراقبت ایمن و مبتنی بر شواهد در این بخش، مستلزم دانش، مهارت و توانمندی حرفه‌ای بالاست.

وی افزود: کارکنان اتاق عمل به دلیل ماهیت فعالیت خود کمتر در معرض دید مستقیم مردم قرار دارند، اما نقش آنها در عملکرد بیمارستان، مدیریت هزینه‌های درمان و ایجاد احساس امنیت در بیماران و خانواده‌های آنان بسیار تعیین‌کننده است. خانواده‌های بیماران در زمان جراحی شرایط پراسترسی را تجربه می‌کنند و این موضوع ضرورت توجه به ابعاد انسانی و روانی مراقبت را دوچندان می‌کند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به روند توسعه رشته اتاق عمل در کشور گفت: تخصصی شدن این حوزه در سال‌های ابتدایی انقلاب و متناسب با نیاز‌های ناشی از شرایط جنگی، زمینه تربیت سریع نیروی انسانی ماهر را فراهم کرد و در ادامه، با توسعه آموزش عالی، مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز در این رشته شکل گرفت.

عبادی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه حرفه‌ای کارکنان اتاق عمل تصریح کرد: پایداری و توسعه یک حرفه تنها به مهارت‌های تکنیکی محدود نمی‌شود، بلکه مؤلفه‌هایی مانند نظارت بالینی، استدلال علمی، پشتوانه نظری و توانمندی مدیریتی نیز باید در آن تقویت شود.

وی ابراز امیدواری کرد با افزایش همگرایی میان حرفه‌های علوم سلامت و به‌ویژه گروه‌های پرستاری، کیفیت خدمات درمانی فارغ از عنوان رشته‌ها ارتقا یابد و امنیت و اطمینان بیشتری برای دریافت‌کنندگان خدمات سلامت فراهم شود.

فعالیت بیش از ۲۲ هزار نیروی اتاق عمل در بیمارستان‌های کشور

وی گفت: ایستادن‌های طولانی‌مدت، فشار‌های روانی و تنش‌های محیط جراحی از عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی این کارکنان است. به گفته وی، در پیشنهاد جدید وزارت بهداشت، ضرایب سختی کار کارکنان اتاق عمل در دو سطح و متناسب با میزان فشار و استرس محیط کاری، تقریباً دو برابر وضعیت فعلی در نظر گرفته شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت نیروی انسانی این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار کاردان و کارشناس اتاق عمل در یک‌هزار و ۸۰ بیمارستان کشور فعالیت می‌کنند و این گروه از نظر تعداد نیروی انسانی، پس از گروه پرستاری، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های حرفه‌ای نظام سلامت به شمار می‌رود.

عبادی در ادامه با اشاره به تفاوت موجود در نحوه محاسبه سنوات ارفاقی کارکنان اتاق عمل و پرستاران شاغل در بخش‌های بالینی گفت: بر اساس ضوابط فعلی، به ازای هر سال خدمت پرستاران شاغل در بخش‌های بالینی سه ماه سنوات ارفاقی محاسبه می‌شود، در حالی که این میزان برای کارکنان اتاق عمل یک ماه است؛ موضوعی که به بازنگری و بررسی کارشناسی نیاز دارد.

فرسودگی شغلی ۵۵ درصد کارکنان اتاق عمل در ایران

عبادی ایستادن‌های طولانی‌مدت، تنش‌های حین جراحی، فشار‌های روانی و شرایط خاص محیط اتاق عمل را از عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی این کارکنان دانست و افزود: تنش‌های ناشی از شرایط جراحی و مدیریت نامناسب استرس در تیم درمان می‌تواند به سایر اعضای تیم نیز منتقل شود و کارکنان اتاق عمل به‌طور مستقیم در معرض این فشار‌ها قرار دارند.

وی تأکید کرد: تفاوت در میزان سنوات ارفاقی و ضرایب سختی کار کارکنان اتاق عمل در سال‌های گذشته، بدون بررسی کافی شرایط واقعی محیط کار شکل گرفته است و اصلاح آن باید بر مبنای داده‌های علمی و ارزیابی دقیق فشار‌های شغلی انجام شود.

پیشنهاد دوبرابر شدن ضرایب سختی کار کارکنان اتاق عمل

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به پیگیری مطالبات کارکنان اتاق عمل در زمینه اصلاح تعرفه‌های پرستاری گفت: در نسخه سوم بازتوزیع تعرفه پرستاری، اصلاحات قابل قبولی برای این گروه انجام شده است، اما همچنان امکان بهبود سازوکار‌ها و اجرای مدل‌های مناسب‌تر وجود دارد.

وی از ارسال پیشنهاد‌هایی برای اصلاح ضرایب سختی کار کارکنان اتاق عمل به معاونت توسعه وزارت بهداشت خبر داد و افزود: در این پیشنهاد، اتاق عمل‌ها بر اساس میزان فشار و استرس شغلی در دو سطح طبقه‌بندی شده‌اند. اتاق عمل‌های دارای شرایط دشوارتر، از جمله اتاق عمل قلب و سوختگی، در یک سطح و اتاق عمل‌های جنرال در سطح دیگر قرار گرفته‌اند.

عبادی ادامه داد: در پیشنهاد ارائه‌شده، میزان سختی کار برای هر دو سطح تقریباً دو برابر وضعیت فعلی در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد به معاونت توسعه وزارت بهداشت اعلام شده و رایزنی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای اعمال تغییرات در احکام حقوقی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ابراز امیدواری کرد این پیشنهاد‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و بخشی از مطالبات کارکنان متخصص و پرتلاش اتاق عمل و هوشبری محقق شود.

ضرورت پیوند مطالبات صنفی با حقوق بیماران

معاون پرستاری وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق مردم به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات سلامت گفت: در کنار مطالبات حرفه‌ای و سازمانی کارکنان نظام سلامت، نباید فراموش کرد که مردم اساس شکل‌گیری و فعالیت این نظام هستند. منابع بیمارستان‌ها و هزینه‌های آموزش و تربیت نیروی انسانی نیز از محل منابع عمومی، مالیات و حق بیمه مردم تأمین می‌شود.

وی افزود: کارکنان سلامت باید بتوانند خود را در جایگاه بیماران و خانواده‌های آنان قرار دهند و نگرانی و اضطراب همراهان بیمار، به‌ویژه افرادی را که پشت در اتاق عمل منتظر پایان جراحی هستند، درک کنند. ارائه مراقبت کریمانه و برخورد مناسب با مردم، بخش جدایی‌ناپذیر کیفیت خدمات سلامت است.

عبادی با تأکید بر ضرورت ارزیابی خدمات درمانی از نگاه مردم اظهار کرد: مطالبات صنفی و حرفه‌ای زمانی اثربخشی بیشتری خواهند داشت که با منافع و حقوق دریافت‌کنندگان خدمات سلامت پیوند بخورند.

وی با اشاره به موضوع کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی تصریح کرد: در طرح مطالبات مرتبط با سختی کار و فرسودگی شغلی کارکنان، باید علاوه بر شرایط دشوار کاری، پیامد‌های کمبود نیرو بر کیفیت خدمات و ایمنی بیماران نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که مطالبات حرفه‌ای در چارچوب دفاع از حقوق مردم و حفظ امنیت سلامت آنان مطرح شود و پشتوانه استدلال منطقی و داده‌های علمی داشته باشد، امکان اقناع سیاست‌گذاران و دستیابی به نتایج مؤثرتر افزایش خواهد یافت.