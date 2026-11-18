دبیر نخستین همایش ملی «ایران آینده؛ از علم تا اقتدار» از ارسال ۱۳۰ مقاله به دبیرخانه این همایش و پذیرش بیش از نیمی از آثار پس از داوری خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ احمدرضا شاه‌علی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: ایده اصلی برگزاری همایش برگرفته از فرمایشات امام شهید است که راه علاج پیشرفت کشور را قوی شدن دانستند.

وی افزود: مقالات پذیرفته‌شده در دو بخش ارائه شفاهی و پوستر عرضه می‌شوند و بخشی از این آثار نیز در جریان برگزاری همایش ارائه خواهد شد.

دبیر نخستین همایش ملی «ایران آینده؛ از علم تا اقتدار» با اشاره به خروجی‌های این رویداد علمی اظهار کرد: پس از برگزاری همایش، راهکار‌ها و پیشنهاد‌های سیاستی حاصل از مقالات و مباحث مطرح‌شده، برای بهره‌برداری در اختیار مسئولان نظام قرار می‌گیرد.



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