به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این تغییر در حالی صورت گرفت که احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو تلاش می‌کنند کنترل نهاد‌های پارلمانی را از حزب لیکود و ائتلاف حاکم پیشین خارج کنند.

انتخاب کهانا نخستین رویارویی مهم پارلمانی میان دو جریان رقیب پس از انتخابات ۲۷ اکتبر به شمار می‌رود. در این انتخابات، بلوک مخالف نتانیاهو موفق شد اکثریت کرسی‌های کنست را به دست آورد و ائتلاف حامی نتانیاهو نیز با کسب ۵۳ کرسی، اکثریت پارلمانی خود را از دست داد. نکته مهم در این رأی‌گیری، حمایت احزاب عربی از نامزدی کهانا بود. بلوک چهارحزبی به رهبری آیزنکوت ۴۸ کرسی در اختیار دارد و دو حزب عربی «فهرست مشترک» و «رعام» نیز با مجموع ۱۹ کرسی، حمایت خود را از انتخاب کهانا اعلام کردند. به این ترتیب، شمار نمایندگان حامی او به ۶۷ نفر از مجموع ۱۲۰ عضو کنست رسید.

در مقابل، حزب لیکود به رهبری نتانیاهو تلاش کرد مانع این تغییر شود و «اوفیر کاتس» را به‌عنوان نامزد خود برای ریاست کنست معرفی کرد. حزب شاس (صهیونیسم دینی) نیز از نامزد لیکود حمایت کرد. این رقابت در نهایت به برکناری «امیر اوحانا»، رئیس پیشین کنست و از چهره‌های نزدیک به نتانیاهو، انجامید.