به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، در این نشست با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه فناوری‌های سلامت‌محور گفت: دانشگاه‌ها به‌عنوان متولیان تولید علم و فناوری، نقش مهمی در کاربردی‌سازی دستاورد‌های علمی از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور دارند.

سلیم صالح نسب با اشاره به اهمیت صنعت غذا در سلامت جامعه افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت غذا می‌تواند زمینه تولید مواد غذایی باکیفیت‌تر و برخوردار از شاخص‌های دقیق سلامت و بهداشت را فراهم کند.

وی همچنین حمایت از طرح‌ها و ایده‌های فناورانه مرتبط با سلامت را از رویکرد‌های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها تا مرحله تولید محصول و کاربردی شدن در جامعه پیگیری می‌شوند.

سلطانی، کارگزار ترویج پارک علم وفناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست، همراهی مدیران اجرایی، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در زیست‌بوم نوآوری را از عوامل مؤثر در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت افزود: ضعف ارتباط میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان فناوری و فاصله پژوهش‌های دانشگاهی با نیاز‌های واقعی صنعت، از موانع اصلی تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی است.

سلطانی، استفاده از ظرفیت کارگزاران فناوری و فن‌بازار‌ها را از راهکار‌های مؤثر برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت دانست و بر ضرورت هدایت پژوهش‌ها به سمت تولید صنعتی و ورود به بازار تأکید کرد.

خلیلی، مدیر مؤسسات پارک علم و فناوری استان نیز هدف از برگزاری این رویداد را تکمیل و ارتقای زنجیره‌های ارزش در صنایع غذایی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد.

وی افزود: با برگزاری این رویداد تلاش می‌شود فعالان حوزه سرمایه‌گذاری استان به سمت توسعه فناوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی هدایت شوند.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری میان دانشگاه، پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی برای توسعه فناوری، تجاری‌سازی محصولات و تقویت زنجیره ارزش صنایع غذایی بررسی شد.