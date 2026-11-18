فرماندار الیگودرز گفت: بارش‌های اخیر و وقوع سیلاب بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های این شهرستان در بخش‌های راه، برق، گاز، آب و امور عشایری خسارت وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی اداوی گفت: بارش‌های اخیر موجب بروز سیلاب و انسداد راه ارتباطی ۲۴ روستا در بخش‌های زز و ماهرو و ذلقی شد که با تلاش دستگاه‌های اجرایی و امدادی، عملیات بازگشایی مسیر‌ها و امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حوادث تلفات جانی نداشته است، افزود: بیشترین خسارت ناشی از سیلاب به راه‌های ارتباطی وارد شده و در برخی محور‌ها شدت جریان آب به حدی بوده که بخش‌هایی از مسیر روستایی را به طور کامل تخریب کرده است.

فرماندار الیگودرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط و امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده گفت: جلسات مدیریت بحران با حضور سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان، نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی، برگزار و از ظرفیت راهداری، جمعیت هلال احمر و امور عشایری برای بازگشایی راه‌ها و کمک‌رسانی به روستا‌ها استفاده شد.

اداوی اظهار کرد: با مساعدت استاندار و همکاری جمعیت هلال احمر، یک دستگاه بالگرد برای انتقال اقلام امدادی و مورد نیاز روستاییان در اختیار شهرستان قرار گرفت.

فرماندار الیگودرز با اشاره به پرواز‌های امدادی انجام‌شده در روز‌های اخیر افزود: در مجموع با انجام پرواز‌های امدادی، حدود ۴۰ روستا در بخش‌های ذلقی و زز و ماهرو تحت پوشش خدمات امدادرسانی قرار گرفتند و بسته‌های مواد غذایی، آرد، برنج و سایر اقلام ضروری میان ساکنان این مناطق توزیع شد.

اداوی با بیان اینکه امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده انجام شده است، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ روستا با جمعیتی نزدیک به ۸۰۰ نفر باقی مانده‌اند که به دلیل تخریب مسیر‌های ارتباطی، دسترسی زمینی به آنها با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: در برخی از این مناطق، سیلاب مسیر‌های ارتباطی و پل‌ها را تخریب کرده و برای برقراری دسترسی مجدد، احداث پل موقت ضروری است که این موضوع در دست پیگیری قرار دارد.

فرماندار الیگودرز خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کوهستانی و سخت‌گذر بودن این مناطق، تلاش برای تامین نیاز‌های ضروری ساکنان و فراهم کردن امکان دسترسی ایمن به این روستا‌ها ادامه دارد.