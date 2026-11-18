مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی استان برای تغییر بهره برداری اراضی دولتی مورد نیاز با هدف اجرای طرح‌های خدمات عمومی و عام المنفعه در استان تکلیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی استان برای تغییر بهره برداری اراضی دولتی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های خدمات عمومی و عام المنفعه در استان از جمله پایگاه امداد و نجات هلال‌احمر در کازرون و سایت دفن زباله زرین‌دشت داراب تعیین تکلیف شد.

سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس و دبیر کمیسیون تغییر بهره برداری اراضی دولتی موضوع ماده ۶۹ قانون تنظم بخشی از مقررات مالی دولت استان فارس افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری، تعداد ۸ درخواست مربوط به واگذاری حق بهره برداری اراضی دولتی جهت اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی، امدادی و عام‌المنفعه در چندین شهرستان استان مطابق با ضوابط قانونی مورد بحث، بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی با اشاره به طرح‌های به تصویب رسیده در این کمیسیون تصریح کرد: از مهم‌ترین مصوبات این کمیسیون در این مدت می‌توان به موافقت با واگذاری ۵ هزار مترمربع از اراضی دولتی به جمعیت هلال‌احمر فارس جهت احداث پایگاه امداد و نجات در شهرستان کازرون و همچنین واگذاری ۳۰ هکتار از اراضی ملی جهت احداث سایت تخصصی دفن زباله شهرداری در شهرستان زرین‌دشت اشاره کرد که با طی مراحل قانونی به نتیجه رسیده‌اند.

دبیر کمیسیون ماده ۶۹ استان فارس افزود: ۶ فقره دیگر از درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی استان در آستانه تصویب قرار دارند که این موارد شامل فرآیند درخواست استانداری فارس جهت واگذاری ۵۰ هزار مترمربع برای احداث پارکینگ ماشین‌آلات سنگین در شهرستان آباده است.

وی همچنین به سایر طرح‌های در آستانه تصویب اشاره کرد و گفت: درخواست اداره‌کل امور عشایر فارس برای واگذاری ۲۵،۶۰۰ مترمربع برای ساخت آرامستان عشایری تیره بیدگلی در شیراز، درخواست اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس جهت واگذاری۵۴۸۰ مترمربع به منظور توسعه مسجد بین‌راهی حضرت ابوالفضل و درخواست‌های شرکت برق منطقه‌ای فارس برای ساخت ایستگاه‌های برق در شهرستان‌های خنج (۲۲،۵۰۰ مترمربع) و داراب (۲۰،۶۴۶ مترمربع) از جمله این طرح‌هاست.

دبیر کمیسیون ماده ۶۹ استان خاطرنشان کرد: درخواست اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان فارس مبنی بر واگذاری ۱۰۰ هزار مترمربع زمین برای ساخت ندامتگاه جدید در شهرستان آباده، مراحل تکمیل استعلامات خود را پشت سر گذاشته و آماده تصویب نهایی در این کمیسیون است.

تقی زاده در پایان افزود: با این مصوبات و تغییر دستگاه بهره بردار، مالکیت این اراضی کماکان در اختیار دولت خواهد ماند و صرفا دستگاه بهره بردار تغییر خواهد کرد و از این مسیر زمینه اجرای طرح‌های خدمات عمومی و عام المنفعه در نقاط مختلف استان فراهم خواهد شد که این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقاء سطح خدمات‌رسانی، توسعه متوازن منطقه‌ای و پاسخگویی به نیاز‌های عمومی شهروندان استان فارس به شمار می‌رود.