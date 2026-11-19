به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ داود آقازاده فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار گفت: با اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، ماموران پلیس با بازرسی از واحد صنفی ۲۳ تبعه خارجی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ آقازاده با بیان اینکه پلیس در ادامه بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی، برخورد با به کارگیری و حضور اتباع غیرمجاز را با جدیت در دستور کار دارد، از شهروندان خواست: هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه را از طریق سامانه‌های ارتباطی به پلیس گزارش کنند.