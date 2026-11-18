رئیس سازمان غذا و دارو آگاهی از مقاومت میکروبی را یکی از جدی‌ترین تهدیدات سلامت عمومی در جهان دانست و تأکید کرد: مصرف غیرمنطقی داروهای ضد میکروبی، خوددرمانی، تجویزهای غیرضروری و استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها در انسان، دام و کشاورزی، اثربخشی داروهای حیاتی را با خطر مواجه می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در پیامی به مناسبت هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی، با اشاره به اهمیت این موضوع در سلامت جهانی گفت: مقاومت میکروبی امروز به یکی از جدی‌ترین تهدیدات سلامت عمومی تبدیل شده است؛ تهدیدی که مرزهای جغرافیایی نمی‌شناسد و با کاهش اثربخشی داروهای ضد میکروبی، دستاوردهای پزشکی در درمان عفونت‌ها را با چالش مواجه می‌کند.

وی افزود: گسترش مقاومت میکروبی، درمان عفونت‌ها را دشوارتر، هزینه‌های نظام سلامت را بیشتر و خطر عوارض و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد. از این رو، شعار امسال هفته جهانی آگاهی از مقاومت میکروبی با عنوان «سلامت یکپارچه، اقدام یکپارچه؛ هم‌اکنون برای مهار مقاومت میکروبی اقدام کنیم» بر ضرورت اقدام هماهنگ و فوری در همه بخش‌های مرتبط با سلامت تأکید دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به عوامل مؤثر در گسترش مقاومت میکروبی تصریح کرد: تجویز و مصرف غیرمنطقی داروهای ضد میکروبی، خوددرمانی، ناتمام گذاشتن دوره درمان و مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها در حوزه دامپزشکی و کشاورزی، از مهم‌ترین عوامل تشدید این پدیده هستند. اصلاح الگوی مصرف داروهای ضد میکروبی و نزدیک کردن آن به استانداردهای علمی و جهانی، ضرورتی انکارناپذیر است.

پیرصالحی با تأکید بر رویکرد «سلامت یکپارچه» اظهار کرد: مقاومت میکروبی صرفاً مسئله‌ای مربوط به نظام درمان یا مصرف دارو در انسان نیست، بلکه سلامت انسان، حیوان و محیط زیست را به یکدیگر پیوند می‌دهد. مهار این پدیده بدون همکاری نظام سلامت، دامپزشکی، بخش کشاورزی و نهادهای مسئول محیط زیست امکان‌پذیر نیست و آموزش عمومی، تجویز مسئولانه، نظارت دارویی و کنترل عفونت‌های بیمارستانی از ارکان اصلی این رویکرد به شمار می‌روند.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان غذا و دارو در کنترل مقاومت میکروبی گفت: نظارت بر عرضه داروهای ضد میکروبی، مداخلات هدفمند در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک، پایش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در بیمارستان‌های آموزشی و ارتقای آگاهی عمومی و حرفه‌ای جامعه پزشکی، از جمله اقداماتی است که سازمان غذا و دارو برای مدیریت این چالش دنبال می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مهار مقاومت میکروبی به سیاستگذاری مؤثر، نظارت مستمر و مشارکت مسئولانه پزشکان، داروسازان، دامپزشکان، فعالان بخش کشاورزی و عموم مردم نیاز دارد. هیچ اقدام منفردی به‌تنهایی نمی‌تواند مانع گسترش این تهدید شود و موفقیت در این مسیر مستلزم عزم ملی و همکاری همه بخش‌هاست.

پیرصالحی در پایان پیام خود با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همگانی در مصرف داروهای ضد میکروبی گفت: حفظ اثربخشی آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای ضد میکروبی، مسئولیتی مشترک در برابر نسل امروز و آینده است. مصرف این داروها باید صرفاً بر اساس تشخیص و تجویز اصولی انجام شود و از مصرف خودسرانه و غیرضروری آنها پرهیز شود؛ چرا که امروز درست مصرف کردن دارو، تضمین‌کننده امکان درمان در فرداست.