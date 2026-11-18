طرح ملی «سلام محله» با هدف شناسایی و رفع مسائل و آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی، با مشارکت مردم، مراکز مثبت زندگی و مؤسسات خیریه در محلات استان یزد وارد مرحله اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دبیر اجرایی طرح «سلام محله» در همایش مدیران مراکز مثبت زندگی و مؤسسات خیریه استان یزد، با اشاره به رویکرد محله‌محور این طرح گفت: در این برنامه، نیازها، مسائل و مشکلات هر محله با مشارکت ساکنان شناسایی می‌شود و سازمان بهزیستی با همکاری مراکز مثبت زندگی و همراهی مردم برای رفع آنها اقدام خواهد کرد.

علی‌نیا با تأکید بر مسئولیت سازمان بهزیستی در حوزه سلامت اجتماعی افزود: هدف اصلی این طرح، شناسایی و حل مسائل اجتماعی در سطح محلات و فراهم کردن زمینه ارتقای سلامت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.

وی مراکز مثبت زندگی را نمایندگان سازمان بهزیستی در محلات دانست و اظهار کرد: مؤسسات خیریه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مردم، منابع اجتماعی و حمایت‌های دولتی می‌توانند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این طرح ایفا کنند.

دبیر اجرایی طرح «سلام محله» با اشاره به ابلاغ این برنامه در مردادماه سال گذشته به سازمان‌های بهزیستی سراسر کشور خاطرنشان کرد: اکنون این طرح وارد مرحله عملیاتی شده و با رویکردی کاملاً محله‌محور اجرا می‌شود. همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در چارچوب قوانین و وظایف خود، خدمات مورد نیاز محلات را ارائه کنند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد نیز با قدردانی از تلاش مراکز مثبت زندگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: این مراکز در محلات استان یزد نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی دارند و تلاش‌های آنها شایسته قدردانی است.

هومنیان با اشاره به روند کاهشی طلاق در استان یزد اظهار کرد: خوشبختانه با همراهی و تلاش مراکز مثبت زندگی، شاهد کاهش آمار طلاق در استان یزد هستیم و امیدواریم با مشارکت بیشتر مردم، این روند تداوم یابد.

وی در پایان با تأکید بر اجرای جدی طرح «سلام محله» در استان یزد تصریح کرد: بهزیستی با همکاری مراکز مستقر در محلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، اجرای این طرح ملی را با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دنبال خواهد کرد.