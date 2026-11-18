به گزارش خبرگزاری صداوسیمای،مهدی طبیب زاده در نشست جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، ضمن تشریح وضعیت صنعتی و وجود میانه گمشده در استان کرمان گفت: علیرغم همه سرمایه گذاری‌های انجام شده در استان کرمان، آثار توسعه پایدار دیده نمی‌شود و درآمد‌ها نیز از استان خارج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) استان کرمان در ۱۰ بنگاه بوده که بسیار آسیب زننده و نامتقارن است، افزود: چابکی واحد‌های صنعتی، افزایش بهره وری، اشتغالزایی فارغ التحصیلان و… در صنایع کوچک و متوسط رقم می‌خورد و صنایع بزرگ به نسبت سرمایه گذاری‌های انجام شده اشتغالزایی چندانی نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه کرمان دچار تناقض شده و علیرغم سرمایه گذاری‌های کلان در صنایع بزرگ، آثار توسعه‌ای در استان کرمان دیده نمی‌شود، اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی وظیفه سنگینی برای توزیع نرمال و پرداختن به صنایع کوچک و متوسط برعهده دارد.

طبیب زاده، با تاکید بر اینکه عزمی جدی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط در استان لازم است، افزود: شرایط استان کرمان برای تعیین استراتژی و برنامه‌ای مشخص فراهم است تا از این به بعد توسعه استان براساس توسعه صنایع کوچک و متوسط پیش برود و واحد‌های صنعتی بزرگ ملزم باشند زمینه توسعه زنجیره‌های ارزش را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود در سال ۱۴۰۶ استراتژی استان کرمان تجمیع همه فعالیت‌ها و توانمندی‌ها برای رسیدن به توسعه صنایع کوچک و متوسط باشد؛ حتی می‌توان شعار سال در استان را توجه به صنایع کوچک و متوسط تعریف کرد تا رسانه ها، دستگاه‌های اقتصادی، امنیتی و همه نهاد‌های تاثیرگذار متوجه اهمیت توسعه صنایع کوچک و متوسط باشند.