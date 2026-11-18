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رئیس اتاق بازرگانی کرمان گفت:توسعه صنایع کوچک و متوسط در استان الزامی است و ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی کرمان فقط در ده بنگاه اقتصادی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای،مهدی طبیب زاده در نشست جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، ضمن تشریح وضعیت صنعتی و وجود میانه گمشده در استان کرمان گفت: علیرغم همه سرمایه گذاریهای انجام شده در استان کرمان، آثار توسعه پایدار دیده نمیشود و درآمدها نیز از استان خارج میشود.
وی با اشاره به اینکه ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) استان کرمان در ۱۰ بنگاه بوده که بسیار آسیب زننده و نامتقارن است، افزود: چابکی واحدهای صنعتی، افزایش بهره وری، اشتغالزایی فارغ التحصیلان و… در صنایع کوچک و متوسط رقم میخورد و صنایع بزرگ به نسبت سرمایه گذاریهای انجام شده اشتغالزایی چندانی نداشتهاند.
وی با بیان اینکه کرمان دچار تناقض شده و علیرغم سرمایه گذاریهای کلان در صنایع بزرگ، آثار توسعهای در استان کرمان دیده نمیشود، اضافه کرد: شرکت شهرکهای صنعتی وظیفه سنگینی برای توزیع نرمال و پرداختن به صنایع کوچک و متوسط برعهده دارد.
طبیب زاده، با تاکید بر اینکه عزمی جدی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط در استان لازم است، افزود: شرایط استان کرمان برای تعیین استراتژی و برنامهای مشخص فراهم است تا از این به بعد توسعه استان براساس توسعه صنایع کوچک و متوسط پیش برود و واحدهای صنعتی بزرگ ملزم باشند زمینه توسعه زنجیرههای ارزش را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاد میشود در سال ۱۴۰۶ استراتژی استان کرمان تجمیع همه فعالیتها و توانمندیها برای رسیدن به توسعه صنایع کوچک و متوسط باشد؛ حتی میتوان شعار سال در استان را توجه به صنایع کوچک و متوسط تعریف کرد تا رسانه ها، دستگاههای اقتصادی، امنیتی و همه نهادهای تاثیرگذار متوجه اهمیت توسعه صنایع کوچک و متوسط باشند.