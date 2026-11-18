با فرارسیدن فصل سرما و آغاز روز‌های یخبندان در شهرستان کوهستانی و سردسیر چاراویماق تامین پایدار انرژی به دغدغه همگانی در این شهرستان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ساکنان روستا‌های این خطه به ویژه دانش آموزان و معلمان با به کار بستن راهکار‌های ساده اما موثر، پیشقدم شده‌اند تا با مدیریت مصرف گاز، گرمابخش خانه‌های هم‌میهنان در انتهای شبکه گازرسانی باشند.

با توجه به اهمیت مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال، ضروری است با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، برنامه‌های آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی در سطح محلات و مناطق شهری و روستایی توسعه یابد چرا که کاهش مصرف انرژی به‌ویژه گاز طبیعی، نیازمند مشارکت همگانی، فرهنگ‌سازی مستمر و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی است.