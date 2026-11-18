معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به وضعیت آلودگی هوای استان و تاثیر آن بر سلامت شهروندان، بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی به‌ویژه برای گروه‌های حساس، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرهاد قلی‌نژاد معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های هوا و شرایط جوی حاکم بر استان، پایش مستمر کیفیت هوا و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مواجهه شهروندان با آلاینده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او افزود: در شرایط افزایش آلودگی هوا کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی و سایر گروه‌های حساس بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از آلاینده‌ها قرار دارند و لازم است این افراد از تردد و فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: کاهش انتشار آلاینده‌ها از منابع مختلف، جلوگیری از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی، کنترل فعالیت واحد‌های آلاینده و همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا از اقدامات ضروری برای مدیریت این شرایط است.

قلی‌نژاد از شهروندان خواست با توجه به اطلاعیه‌های رسمی دستگاه‌های مسئول، توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و از انجام فعالیت‌های ورزشی و حضور طولانی‌مدت در فضای باز در شرایط آلودگی هوا خودداری کنند.