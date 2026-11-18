یازدهمین اجلاس بین‌المللی اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا و دهمین کنفرانس علمی-عملی آمبودزمانی با حضور مقامات عالی قضایی و ناظران حُسن اجرای قانون از ۷۰ کشور پس از دو روز در حالی پایان یافت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور مواضع اصولی ایران را تبیین و گوشه‌هایی از جنایات ضدبشری آمریکایی-صهیونی علیه ایران را افشا کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ دومین روز سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان «آمبودزمان ایران» یا همان نهاد ناظر بر حُسن اجرای قانون، حمایت از حقوق شهروندی و مبارزه با فساد، روز پرکاری برای اصغر جهانگیر و هیئت همراه او بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن شرکت و سخنرانی در دهمین کنفرانس بین‌المللی علمی-عملی آمبودزمانی و حضور در چند نشست تخصصی، با «مهمت آکارجا» رئیس مجمع آمبودزمان‌های سازمان همکاری اسلامی دیدار و مذاکره کرد.

در این مجمع ۲۶ کشور اسلامی عضو هستند و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، نایب رئیس این مجمع است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست عمومی کنفرانس علمی-عملی آمبودزمانی که با موضوع محوری «حق توسعه مستقل، همکاری بین‌المللی و حمایت در برابر فشار‌های خارجی» برگزار شد، گفت: تجاوز آشکار آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صرفاً رخداد‌هایی نظامی نبودند، بلکه آزمونی روشن برای سنجش صداقت مدعیان حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه بودند.

اصغر جهانگیر گفت: ملت ایران، علاوه بر تحمل سال‌ها تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا، در سال‌های اخیر با جنگ، تجاوز و فشار خارجی نیز روبه‌رو بوده است.

او افزود: در این تجاوزات، مردم عادی، زنان، کودکان، بیماران، سالمندان، مراکز درمانی و آموزشی، زیرساخت‌های حیاتی و اماکن غیرنظامی در معرض آسیب قرار گرفتند.

قاضی جهانگیر، حمله ارتش متجاوز آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی به مدرسه دخترانه شجره طیبه در شهر میناب و شهادت ۱۶۸ دانش آموز دختر و کادر آموزشی را نمونه‌ای از یک جنایت آشکار دانست و گفت: چنین اقداماتی، افزون بر نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور مستقل، با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب، احتیاط در حمله و حمایت از غیرنظامیان، در تعارض آشکار است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: از منظر حق توسعه، جنگ و تحریم دو چهره متفاوت از فشار خارجی‌اند، اما آثار انسانی آنها در زندگی مردم به هم نزدیک است.

جهانگیر اختلال در خدمات عمومی، دشواری دسترسی به دارو و درمان، آسیب به امنیت روانی جامعه، افزایش فشار بر خانواده‌ها و کند شدن روند توسعه ملی را از جمله آثار و پیامد‌های آن برشمرد و گفت: حق توسعه مستقل، همکاری بین‌المللی و حمایت در برابر فشار‌های خارجی، با زندگی روزمره مردم پیوند مستقیم دارد و این حق زمانی معنا می‌یابد که مردم بتوانند در تصمیم‌های مؤثر بر زندگی خود مشارکت کنند، از ثمرات توسعه بهره‌مند شوند و به خدمات ضروری برای زندگی با کرامت دسترسی داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، احترام به حق حاکمیت ملی، برابری دولت‌ها، اصل عدم مداخله و پایبندی به تعهدات بین‌المللی، پایه‌های اصلی همکاری برای تحقق حق توسعه هستند و هر ملتی باید بتواند متناسب با نیازها، ظرفیت‌ها و اولویت‌های خود مسیر توسعه‌اش را تعیین کند و همکاری بین‌المللی هنگامی ارزشمند است که به کاهش منازعات، حفاظت از غیرنظامیان و استمرار خدمات عمومی در شرایط بحران کمک کند.

جهانگیر، استفاده از اقدامات محدودکننده و یک‌جانبه به‌عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی یکی از موانع جدی حق توسعه عنوان کرد و افزود: وقتی محدودیت در پرداخت، حمل‌ونقل یا تأمین کالا، دسترسی مردم به دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی را دشوار می‌کند، آثار آن در زندگی واقعی بیماران، کودکان، سالمندان و خانواده‌های آسیب‌پذیر آشکار می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ملت ایران با مقاومت جانانه خود و نظام مقدس جمهوری اسلامی، در برابر این فشار‌ها ایستاده و مسیر استقلال، عزت، پیشرفت و صیانت از حقوق مردم را ادامه داده است.

جهانگیر، روز دوشنبه نیز ضمن سخنرانی در یازدهمین اجلاس اتحادیه آمبودزمان‌های اوراسیا، با دادستان کل فدراسیون روسیه دیدار و سند اقدام مشترک حقوقی و قضایی بین دو کشور تا سال ۲۰۲۸ میلادی را امضاء کرد.