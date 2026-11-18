برخورد شدید دو خودرو در محدوده پارک کوهستان شهرک روزیه سمنان منجر به آتش گرفتن یکی از خودروها و سوختن کامل آن شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بامداد امروز در پی بروز حادثه تصادف و حریق در محدوده پارک کوهستان شهرک روزیه، نیرو‌های آتش‌نشانی شهرداری سمنان موفق شدند از گسترش آتش و آسیب احتمالی به سایر خودرو‌ها و محیط اطراف جلوگیری کنند.

آتش پاد علی‌اصغر تاج‌آبادی، سرپرست سازمان آتش‌نشانی شهرداری سمنان گفت : بر اساس گزارش‌های اولیه، برخورد شدید پراید و ساینا منجر به برخورد خودروی پراید با جدول جلویی و بروز حریق در بدنه آن شد و با توجه به شدت برخورد، شعله‌های آتش به سرعت بدنه خودرو را فراگرفت .

وی افزود: پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی متشکل از ۶ نیروی متخصص و ۲ دستگاه خودروی امدادی و اطفایی به محل اعزام شدن و با برقراری خطوط آبرسانی و اجرای عملیات لوله‌کشی حریق را اطفا کردند.

پس از اتمام عملیات و اطمینان از کنترل دمای خودرو، محل حادثه با حضور مأموران نیروی انتظامی جهت بررسی‌های قانونی تحویل شد