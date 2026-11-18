به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا آرام و برای رفت و آمد‌های دریایی مساعد است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ آبان، افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در پاره‌ای نقاط به ویژه محدوده تنگه هرمز و برخی نقاط مرکزی و شرقی استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از ظهر روز جمعه وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز سبب مواج شدن این مناطق دریایی می‌شود.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت پذیرد و شناور‌های تجاری از آمد و شد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

حمزه نژاد افزود: از لحاظ دمایی در این مدت با کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما، هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد ادامه دارد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در خصوص محصولات کشاورزی و زراعی بکار گرفته شود.