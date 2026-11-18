قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: طرح «هر شهر، یک موزه» با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها دنبال می‌شود و مشارکت مدیریت شهری، فرصتی برای توسعه موزه‌ها و احیای بنا‌های تاریخی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی دارابی در دیدار با فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، گفت: میراث‌فرهنگی، کار یک دستگاه نیست؛ ما متولی حفاظت از میراث ایران هستیم و انجام این مأموریت به مشارکت همه بخش‌ها نیاز دارد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور افزود: ایران بیش از یک میلیون اثر تاریخی دارد، اما از آغاز ثبت آثار در سال ۱۳۱۰ تاکنون، حدود ۴۳ هزار اثر ثبت ملی شده است. همچنین ۲۳ هزار محوطه و تپه تاریخی و ۱۴ هزار بنای تاریخی در کشور وجود دارد که حفاظت از آنها با محدودیت جدی منابع روبه‌روست.

او بیان کرد: از مجموع ۱۴ هزار بنای تاریخی، تنها حدود دو هزار بنا در تملک میراث‌فرهنگی است و دیگر بنا‌ها در اختیار دستگاه‌هایی مانند اوقاف یا مالکان خصوصی قرار دارند. قانون، دستگاه‌های مالک را به حفاظت و مرمت مکلف کرده، اما اجرای این تکلیف نیازمند ضمانت مؤثر است.

مشارکت شهرداری‌ها در توسعه موزه‌ها

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به هدف‌گذاری افزایش شمار موزه‌های کشور به هزار موزه تا پایان برنامه هفتم گفت: طرح «هر شهر، یک موزه» با همراهی وزارت کشور و شهرداری‌ها دنبال می‌شود و تحقق آن به تقسیم کار و مشارکت مدیریت شهری نیاز دارد.

او با تأکید بر ظرفیت تاریخی گرگان افزود: این شهر با پیشینه ارزشمند تاریخی و تمدنی خود باید از ظرفیت موزه‌ای متناسب برخوردار باشد. شهرداری می‌تواند در آماده‌سازی و مرمت بنا مشارکت کند و وزارتخانه نیز امور تخصصی، محتوایی و تأمین آثار را دنبال کند.

قائم‌مقام وزیر، حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی، دفاع از حقوق عامه، کمک به توسعه و عمران کشور و معرفی و آموزش را چهار رکن رویکرد معاونت میراث‌فرهنگی برشمرد و گفت: آموزش، زیربنای توسعه است و انتقال دانش و مهارت باید در برنامه‌های حفاظت و احیا جایگاهی جدی داشته باشد.

جشنواره اقوام، فرصتی برای تبدیل گلستان به مقصد گردشگری است

دارابی با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام در گلستان گفت: این تنوع و همزیستی، سرمایه بزرگ فرهنگی استان است و جشنواره فرهنگ اقوام با جایگاه ملی و بین‌المللی خود، فرصت ارزشمندی برای معرفی آن فراهم می‌کند.

او افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت به توسعه زیرساخت‌ها نیاز دارد تا گلستان از معبر به مقصد گردشگری تبدیل شود. طبیعت و عرصه‌های بکر استان نیز از مزیت‌هایی است که باید با مراقبت و برنامه‌ریزی حفظ شود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور، فرهنگ، زبان فارسی، معماری و هنر ایرانی را از عوامل تداوم هویت ایران دانست و تأکید کرد: میراث‌فرهنگی، روایتگر دانش، شیوه زندگی و تجربه تاریخی نیاکان ماست و حفاظت از آن، پاسداری از پشتوانه هویتی و تمدنی کشور است.