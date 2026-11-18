به گفته معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان نمایشگاه کتاب جهاد دانشگاهی با امکان عرضه تازه‌های نشر برای دانشجویان در دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمود محمدقاسمی گفت: به‌مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی نمایشگاه کتاب جهاد دانشگاهی با امکان عرضه تازه‌های نشر برای دانشجویان در دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان راه‌اندازی شد.

وی افزود: این نمایشگاه کتاب تا ۳۰ آبان همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۲ در محل دانشگاه مهندسی شهید نیکبخت دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند از این محل بازدید و خرید کنند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این نمایشگاه تازه‌های نشر با تخفیف ویژه ۷۵ درصدی عرضه می‌شود تا دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان دانشگاه و سایر علاقه‌مندان بتوانند با شرایط مناسب‌تری کتاب‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.