کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان صاف گاهی با وزش باد و دریا نیز آرام و برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور با اشاره به شرایط جوی و دریایی آرام در استان، گفت: فردا پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ آبان، افزایش و گذر ابر با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق در پاره‌ای نقاط به ویژه محدوده تنگه هرمز و برخی نقاط مرکزی و شرقی استان پیش بینی و از ظهر روز جمعه وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی در خلیج فارس و تنگه هرمز سبب مواج شدن این مناطق دریایی خواهد شد.

او افزود: توصیه می‌شود تمهیدات لازم به ویژه در بنادر غربی برای تردد ایمن شناور‌ها در نظر گرفته شود و شناور‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و نواحی جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

سی سی پور خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی در این مدت با کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما، تداوم هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به ویژه حاجی آباد مورد انتظار است و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در خصوص محصولات کشاورزی و زراعی به کار گرفته شود.