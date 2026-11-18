پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذر ماه (مسیر‌های رفت تا ۳۰ آذر و مسیر‌های برگشت تا اول دی) از امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذر ماه در همه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.