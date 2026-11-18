به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام مروتی افزود: برای اجرای این طرح‌ها در ۲۵ خیابان و محله شهر افزون بر ۱۱۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی اضافه کرد: برای این میزان آسفالت ریزی در کارخانه آسفالت شهرداری ۲۷ هزار تُن آسفالت تولید شده است.

شهردار مراغه با بیان اینکه عمر آسفالت برخی خیابان‌های شهر مراغه بیشتر از ۳۰ سال است افزود: بیش از ۲۵ درصد خیابان‌ها نیاز‌مند آسفالت ریزی هستند.

به گفته شهردار مراغه با توجه به مشکل روکش آسفالت در حد فاصل میدان مجلس تا بسیج این مسیر به طول بیش از ۱۰ کیلومتر در چندین نقطه به طول چهار کیلومتر آسفالت ریزی شده است.

مروتی افزود: برای رفاه حال شهروندان آسفالت ریزی محوطه مساکن مهر به میزان ۲ هزار متر مربع در حال اجرا است.