وزارت بازرگانی آمریکا با اعمال محدودیت‌های جدید بر صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی به مالزی، سنگاپور، تایلند و اندونزی، فشار بر شرکت‌های فناوری جنوب شرق آسیا را برای انتخاب میان همکاری آمریکا یا چین افزایش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس مقررات جدید واشنگتن که از روز دوشنبه ۲۵ آبان اجرایی شده است، شرکت‌ها برای صادرات تراشه‌های پیشرفته به این چهار کشور و همچنین برزیل، باید مجوز ویژه دریافت کنند. دولت آمریکا مدعی است احتمال انتقال غیرقانونی این تراشه‌ها به چین از طریق این کشور‌ها بیش از حد معمول است.

این محدودیت‌ها شامل مراکز داده‌ای نیز می‌شود که به شرکت‌های مستقر در چین خدمات ارائه می‌کنند و بهره‌برداران فعلی این مراکز ۹۰ روز فرصت دارند برای دریافت مجوز اقدام کنند.

کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند فعالیت شرکت‌های فناوری در مالزی و سنگاپور را با چالش‌های جدی مواجه کند، زیرا بسیاری از این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند هم‌زمان در زنجیره فناوری آمریکا و چین حضور داشته باشند.

تحلیل‌گران همچنین احتمال تشدید محدودیت‌های آمریکا در حوزه فناوری را مطرح کرده‌اند و چهار طرح قانونی مرتبط با امنیت تراشه‌ها نیز در کنگره آمریکا در انتظار بررسی و رأی‌گیری قرار دارد.

از سوی دیگر احتمال واکنش متقابل چین نیز نگرانی شرکت‌هایی را افزایش داده است که با هر دو قدرت اقتصادی همکاری می‌کنند، پکن پیش‌تر در واکنش به برخی محدودیت‌های فناوری آمریکا درباره پیامد‌های اجرای تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی هشدار داده بود.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تشدید تقابل واشنگتن و پکن، شرکت‌های فعال در جنوب شرق آسیا ممکن است با وضعیتی دشوار روبه‌رو شوند؛ به‌گونه‌ای که رعایت مقررات یک طرف، آنها را در معرض نقض قوانین طرف دیگر قرار دهد.

به این ترتیب، فضای مانور اقتصادی و فناورانه کشور‌های جنوب شرق آسیا در رقابت فزاینده آمریکا و چین محدودتر می‌شود؛ رقابتی که به نظر می‌رسد در آینده حوزه‌های دیگری از فناوری، از جمله رایانش کوانتومی، را نیز دربرگیرد.