۳۳۰ بسته معیشتی و چهار سری جهیزیه به خانواده زندانیان سیرجانی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در مراسمی که در انجمن حمایت از زندانیان سیرجان برگزارشد ۳۳۰ بسته معیشتی و حمایتی ۲۰ دستگاه بخاری و ۴ سری جهیزیه به خانواده زندانیان اهداء شد.

حجت الاسلام محمدی رئیس دادگستری سیرجان در این مراسم گفت:این‌هدایا با هدف کمک‌به خانواده‌ها زندانیان و به همت انجمن حمایت از زندانیان سیرجان تامین شده است.

وی افزود: با کمک خیرین سیرجانی نیز از ابتدای سال جاری ۳۱ نفر زندانی و با کمک ۴۰ میلیارد ریالی نیکوکاران و خیرین سیرجانی از زندان آزاد شدند.

رئیس دادگستری شهرستان سیرجان با اشاره به عملکرد انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، با تلاش‌های صورت‌گرفته، میزان مشارکت، ظرفیت ارزشمندی برای حمایت از خانواده‌های زندانیان و کمک به بهبود شرایط معیشتی آنان فراهم شده است.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه حمایت از خانواده‌های زندانیان از اولویت‌های مهم انجمن به شمار می‌رود، عنوان کرد: این حمایت‌ها در بخش‌های مختلفی از جمله توزیع سبد‌های غذایی، اهدای لوازم‌التحریر، کمک‌هزینه اجاره مسکن، تأمین اثاثیه منزل، کمک به هزینه‌های درمانی و اهدای جهیزیه ارائه شده است تا بخشی از نیاز‌های ضروری این خانواده‌ها تأمین شود.