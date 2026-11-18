مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از آغاز عملیات اجرایی ساخت ۹۰ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در مدارس شهرستان‌های حوزه فعالیت این شرکت در استان فارس، در قالب طرح ویژه شهدای میناب خبر داد.

اسماعیل خاتمی اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده از طریق سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در مرحله نخست، ۱۸۰ نیروگاه خورشیدی به شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اختصاص یافته است.

وی افزود: در همین راستا و با هماهنگی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس، فهرست مدارس واجد شرایط تهیه و پس از انجام بازدید‌های کارشناسی و بررسی امکان نصب تجهیزات، عملیات اجرایی ساخت ۹۰ نیروگاه خورشیدی در مدارس مناطق مختلف استان آغاز شده است.

خاتمی با اشاره به مناطق مشمول اجرای این طرح گفت: این نیروگاه‌ها در مناطق فسا، شیبکوه، ششده، داراب، فورگ، اقلید، سده، فیروزآباد، میمند، بوانات، صفاشهر، جهرم، لار، بنارویه و بیرم در دست اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا پایان امسال به شبکه برق متصل و وارد مدار بهره‌برداری شوند.

وی، با اشاره به سهمیه اختصاص‌یافته به این استان خاطرنشان کرد: سهمیه پیش‌بینی‌شده برای شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در مجموع حدود ۳۸۵ نیروگاه خورشیدی است که ۱۸۰ نیروگاه آن در مرحله نخست تخصیص یافته است.

مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اظهار امیدواری کرد: با تأمین و دریافت تجهیزات مورد نیاز و در ادامه هماهنگی‌ها با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس، شناسایی مدارس واجد شرایط در سایر مناطق استان نیز انجام و مراحل نصب نیروگاه‌های خورشیدی در این مدارس دنبال شود تا زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از مدارس استان از مزایای انرژی خورشیدی فراهم شود.