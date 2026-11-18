معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از آماده سازی سامانه داوری خبر داد وگفت: اقدامات زیربنایی از جمله پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد‌های رسمی و عادی نیز در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محسن مقدس در آیین تحلیف داوران حرفه‌ای و میانجی‌گران استان کرمان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی، معاون قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: میان موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی تفاوت وجود دارد و برخورداری از تخصص فنی به‌تنهایی برای صدور رأی کافی نیست.

وی افزود: در انتخاب داوران نمی‌توان بدون تعیین شاخص‌های ارزیابی و مشخص شدن ارزیابان، افراد را وارد این عرصه کرد؛ زیرا داوری نوعی قضاوت خصوصی است و آرای صادرشده از سوی داوران آثار حقوقی مهمی دارد و حتی ممکن است به مرحله اجرا برسد.

مقدس با بیان اینکه صرف داشتن پروانه کارشناسی برای فعالیت در حوزه داوری کفایت نمی‌کند، تصریح کرد: داور علاوه بر دانش تخصصی و شناخت فنی موضوع، باید از توانایی حقوقی لازم برای صدور رأی برخوردار باشد. ازاین‌رو، باید معیار‌های ارزیابی در رشته‌های مختلف مشخص شود و افراد بر اساس صلاحیت علمی و مهارتی انتخاب شوند.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به الگوی پیشنهادی برای داوری تخصصی گفت: در این الگو، از ترکیب داور حقوقی، داور فنی و تجربی و داور دانشگاهی و متخصص استفاده می‌شود تا ابعاد مختلف پرونده به‌درستی بررسی شود.

وی از آماده‌سازی سامانه داوری خبر داد و افزود: این سامانه به‌زودی راه‌اندازی می‌شود و اقدامات زیربنایی از جمله پیش‌بینی شرط داوری در قرارداد‌های رسمی و عادی نیز در دستور کار قرار دارد.