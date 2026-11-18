به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۷ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

قوانین جدید آمریکا درباره تراشه‌ها، شرکت‌های جنوب شرق آسیا را برای انتخاب میان دو طرف تحت فشار قرار داده است

ترامپ پیش از سفر به چین با متحدان منطقه‌ای خود در مانیل دیدار کرد

پلیس اندونزی مقام مظنون به شنود مکالمات رئیس‌جمهور را برکنار کرد

بانکوک پست

تایلند در نشست آسه‌آن‌پلاس‌سه به دنبال یافتن زمینه‌های مشترک همکاری

نیو استریت تایمز

حمله آمریکا به جزیره قشم ایران در تنگه هرمز

مالایی میل

انفجار‌ها منامه را لرزاند؛ ایران برای سومین بار طی پنج روز حمله پهپادی به بحرین انجام داد

مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پس از سفر رسمی دو روزه به مالزی، این کشور را ترک کرد

استار مالزی

مالزی و فرانسه روابط دفاعی نزدیک‌تری برقرار می‌کنند

اج مالزی

کنترل‌های جدید صادرات ایالات متحده در مالزی و سنگاپور برای تراشه‌های پیشرفته از ۱۹ نوامبر اعمال می‌شود

اکمل نصرالله: مسائل مربوط به انویدیا تأثیری بر جایگاه مالزی در حوزه هوش مصنوعی و نیمه‌رسانا‌ها ندارد

آوانی اینترنشنال

مکرون: فرانسه ممکن است با مالزی توافق‌نامه‌ای برای فروش زیردریایی امضا کند و در زمینه انرژی هسته‌ای همکاری داشته باشد

سان

مالزی و اندونزی بر تسهیل تجارت کشاورزی فرامرزی تمرکز می‌کنند

استار مالزی

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۸ ریشتر دریای باندا در اندونزی را لرزاند؛ لرزش‌ها در مناطق شرقی احساس شدند

تایلند طرح «ساخت تایلند» را برای جذب سرمایه‌گذاران ژاپنی معرفی کرد

فری مالزیا تودی

مالزی، سنگاپور و اندونزی درباره اقدام مشترک علیه محتوای زیان‌بار آنلاین گفت‌و‌گو می‌کنند

بریتا آر تی‌ام

ایران برنامه‌ریزی برای حمله به آمریکا با استفاده از «بمب کثیف» را تکذیب کرد