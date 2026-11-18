این شاعر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت : این آثار، نتیجه کارگاه یک‌روزه‌ای به میزبانی و هدایت مسعود نجابتی، مدیر هنری انتشارات انقلاب اسلامی است که در روز‌های وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب برگزار شده بود.

وی افزود : رهبر شهید انقلاب ، اثری ماندگار و بلند مدت در حوزه نشر و کتاب و زبان فارسی به جا گذاشته اند .

زینب سلیمانی گزارش می دهد: