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میلاد عرفان پور(شاعر) گفت : کتاب «از دفتر شعر امین»، منتخبی از سرودههای رهبر شهید انقلاب و نشاندهنده حمایت و پاسداری ایشان از زبان فارسی است .
این شاعر در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت : این آثار، نتیجه کارگاه یکروزهای به میزبانی و هدایت مسعود نجابتی، مدیر هنری انتشارات انقلاب اسلامی است که در روزهای وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب برگزار شده بود.
وی افزود : رهبر شهید انقلاب ، اثری ماندگار و بلند مدت در حوزه نشر و کتاب و زبان فارسی به جا گذاشته اند .
زینب سلیمانی گزارش می دهد: