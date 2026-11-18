به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آثار، نتیجه کارگاه یک‌روزه‌ای به میزبانی و هدایت مسعود نجابتی، مدیر هنری انتشارات انقلاب اسلامی است که در روز‌های وداع تاریخی با رهبر شهید انقلاب برگزار شده بود. حمید قربانپور، حسین چمن‌خواه، مجتبی مجلسی، محمد روح‌الامین، حامد مغروری، محمدرضا چیت‌ساز، فرهود مقدم، مجید کشاورزی، محمود بازدار، مهران پندار، علیرضا حصارکی، سعید کریمی، حسین‌رضا ونکی و هاجر سلیمی نمین هنرمندانی هستند که آثارشان در این کتاب منتشر شده است.

کتاب «از دفتر شعر امین» که کاری از انتشارات انقلاب اسلامی است، در پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و معماری رونمایی شد.

زینب سلیمانی گزارش می دهد: