به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی ارتش، بامداد امروز، پهپادهای رزمی انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه های پدافندی پاتریوت و لانچرهای پرتاپ پهپاد و موشک ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه علی السالم کویت را با پهپادهای انهدامی، هدف قرار داد.

پایگاه هوایی علی‌السالم از پایگاه‌های مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیروهای نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا می‌کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد؛ ما در دفاع از ایران، در برابر هیچ قدرتی سر خم نمی‌کنیم، بلکه پاسخ ما به هرگونه تهدید و تجاوز، قاطع، کوبنده و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.