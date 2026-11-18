مردم مناطق مختلف بحرین در اعتراض به احکام حبس ابد صادر شده علیه علمای دینی و محکومیت سرکوبگری‌های رژیم آل خلیفه دست به تظاهرات و اعتراض‌های گسترده زدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این اعتراض‌ ها در پی صدور احکام سنگین از سوی دادگاه عالی کیفری بحرین شکل گرفت که طی آن ۶۴ شهروند شیعه، از جمله ۵۷ روحانی، به اتهامات ساختگی به حبس ابد و یا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

در همین راستا، جمعیت ملی اسلامی «الوفاق» در بحرین با انتشار بیانیه ای، احکام صادره علیه برجسته ترین مرجع دینی بحرین، آیت الله شیخ عیسی قاسم، و دیگر علما را محکوم کرد.

الوفاق تأکید کرد که این احکام هیچ ارتباطی با قانون و عدالت نداشته و در راستای مجازات جمعی اکثریت مردم و سرکوب آزادی‌های مذهبی در این کشور صورت می گیرد.

در بیانیه جمعیت الوفاق آمده است که احکام صادره همه علمای برجسته دینی را به دلیل طرفداری رژیم حاکم (آل خلیفه) از رژیم صهیونیستی و تلاش برای تسلیم کردن همه کسانی که تسلیم سیاست‌های کشتار این رژیم و عوامل آن در منطقه نمی‌شوند، شامل می‌شود.