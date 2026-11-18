رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به جایگاه علمی و پژوهشی قدمعلی سرامی گفت: دکتر سرامی از چهره‌های نامدار کشور در عرصه شاهنامه‌پژوهی و فردوسی‌شناسی است که در سالیان متمادی، آثار ارزشمندی به جامعه علمی عرضه کرده و شاگردان بسیاری پرورش داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در آیین نکوداشت قدمعلی سرامی استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی، با اشاره به کتاب «از رنگ گل تا رنج خار» افزود: این اثر نمونه‌ای از دقت نظر و موشکافی علمی سرامی در بررسی «شاهنامه» است که در آن ابیات، واژه‌ها و عبارت‌های فردوسی با نگاهی محققانه بررسی شده‌اند.

شالویی ادیبان برجسته را فراتر از واژه‌شناسان دانست و گفت: ادیبانی، چون دهخدا، معین، زرین‌کوب و شفیعی کدکنی، افزون بر شناخت زبان، به ژرفای مفاهیم و اندیشه‌های نهفته در آثار ادبی راه یافته‌اند و دکتر سرامی نیز در شمار این چهره‌ها قرار دارد.

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با اشاره به خاستگاه رامهرمزی این استاد برجسته تأکید کرد: باید زمینه معرفی سرامی در زادگاهش فراهم شود تا نسل جوان بداند می‌توان از یک شهر دور از مراکز علمی، برخاست و در گستره فرهنگ ایران درخشید.

وی همچنین خواستار برگزاری آیین نکوداشتی باشکوه برای این استاد در شهر رامهرمز شد.

مهدی محبتی، استاد دانشگاه زنجان و عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز، با اشاره به ویژگی‌های فکری و ادبی «سرامی» گفت: اگر بخواهیم دکتر سرامی را در یک واژه خلاصه کنیم، باید او را تجسم شعر و عشق بدانیم؛ چراکه شاعرانگی و عاشقانگی از آغاز زندگی تا امروز در نگاه و اندیشه او حضور داشته است.

وی افزود: سرامی از کودکی دریافتی متفاوت از جهان داشته و پیوند میان صدا و نور، از مؤلفه‌های مهم نگاه شاعرانه اوست؛ دریافتی که در برخی آثار و خاطرات دوران کودکی‌اش نیز بازتاب یافته است.

محبتی با اشاره به نگاه متفاوت سرامی در بازخوانی شاهنامه اظهار کرد: او از معدود شاعرانی است که در روایت‌های شناخته‌شده ادبی، از جمله داستان سودابه، زاویه‌ای تازه برگزیده و کوشیده است شخصیت‌ها را از منظری دیگر ببیند.

استاد دانشگاه زنجان با تأکید بر ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده شعر «سرامی» گفت: او افزون بر توان پژوهشی، از قدرت ادبی و جسارت فکری برخوردار است و امید می‌رود با برگزاری چنین آیین‌هایی، اندیشه و آثارش بیش از گذشته به جامعه معرفی شود.

علی محمد موذنی استاد دانشگاه تهران هم با اشاره به سابقه بیش از پنجاه‌ساله شاگردی خود نزد سرامی گفت: استاد سرامی از دوران جوانی با شور و علاقه فراوان تدریس می‌کرد و از همان سال‌ها ذهنی خلاق، دانش گسترده و توانایی کم‌نظیری در آموزش ادبیات داشت.

وی افزود: سرامی علاوه بر جایگاه علمی و پژوهشی، شاعری صاحب‌ذوق است که در آثارش امید، عشق و نگاهی عمیق به جهان انسان دیده می‌شود. مجموعه «چهار فصل دوستت دارم» نمونه‌ای از روحیه امیدوارانه و نگاه گسترده او به زندگی است. در سروده‌هایش، حتی در مواجهه با دشواری‌ها و تاریکی‌های جهان، می‌توان نشانه‌های امید و میل به روشنایی را مشاهده کرد.

موذنی در پایان با تأکید بر توانایی‌های سرامی در حوزه نقد ادبی، پژوهش، نویسندگی و ادبیات کودک، از کم‌توجهی به جایگاه علمی او انتقاد کرد و گفت: شایسته است که از دانش و توانایی این استاد برجسته در دانشگاه‌های بزرگ و معتبر کشور بیشتر استفاده شود.

آیین نکوداشت قدمعلی سرامی استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با حضور جمع زیادی از استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی، سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در تالار اجتماعات شهید مطهری (ره) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.