نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، گزارش‌های نیویورک‌تایمز درباره سد‌های ایران و روایت ساختگی سی‌ان‌ان درباره ادعای «بمب کثیف» را بی‌اساس خواند و آنها را بخشی از کارزار اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای اعلام کرد: ادعا‌های مضحک اخیر منتشر شده توسط نیویورک تایمز در مورد سد‌های ایران، در کنار روایت ساختگی سی‌ان‌ان در مورد ادعای «بمب کثیف»، بخشی از یک کارزار اطلاعات نادرست حساب‌ شده است که برای ایجاد بهانه‌هایی برای تجاوز بیشتر و جنایات جنگی طراحی شده است.

در این بیانیه آمده است: ایران قاطعانه این ادعا‌های بی‌ اساس را به طور کامل رد می‌کند. هیچ میزانی از تبلیغات یا اطلاعات نادرست و گمراه کننده نمی‌تواند تجاوز را پنهان کند، جنایات جنگی را مشروعیت بخشد یا مسئولان ارتکاب چنین جنایات فجیعی را تبرئه کند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: هرگونه حمله عمدی به سد‌های غیرنظامی و زیرساخت‌های آبرسانی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب می‌شود. افرادی که دستور چنین حملاتی را صادر می‌کنند، در طراحی، تائید یا اجرای آنها نقش دارند، دارای مسئولیت کیفری هستند و باید مطابق حقوق بین‌الملل پاسخگو باشند.

«کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در پیامی تاکید کرد که ایران از بزرگترین قربانیان سلاح شیمیایی است.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ادعای CNN درباره طرح ایران برای استفاده از سلاح شیمیایی در واشنگتن، دروغی شرم‌آور و وارونه‌سازی تاریخ است.

غریب‌آبادی افزود: ‏ایران از بزرگترین قربانیان سلاح شیمیایی است؛ قربانیانی که با حمایت مدعیان امروز، به ویژه آمریکا، هدف این سلاح‌های غیرانسانی قرار گرفتند. وی تاکید کرد: ‏حقیقت نباید قربانی جنگ تبلیغاتی شود.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پیامی دیگر نوشت: ‏نیویورک تایمز نیز که طرح حمله به سد‌های ایران را به بهانه نزدیکی به تأسیسات ادعایی موشکی مطرح و عادی‌سازی می‌کند، نمی‌تواند خود را از مسئولیت پیامد‌های انسانی و حقوقی آن مبرا بداند.

‏غریب‌آبادی افزود: هدف قراردادن زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، جنایت جنگی است و عادی‌سازی و انجام آن بی‌هزینه نمی‌ماند.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خاطرنشان کرد: «آغازکنندگان تجاوز علیه ایران اکنون با تولید و انتشار اتهام‌های بی‌اساس، از جمله ادعا‌های اخیر منتشرشده در روزنامه نیویورک‌تایمز و روایت رسانه‌ای ساختگی درباره یک «بمب کثیف» که سی‌ان‌ان آن را ترویج کرده است، درصدد زمینه‌سازی رسانه‌ای برای اجرای طرح‌های خود هستند. آنها گام‌به‌گام در تلاش‌اند پوششی از مشروعیت برای تجاوز‌ها و جنایت‌های بیشتر ایجاد کنند. ایران به‌خوبی می‌داند چگونه به هرگونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ دهد و اطمینان حاصل کند که این اقدام با پاسخی فراموش‌نشدنی روبه‌رو خواهد شد.»