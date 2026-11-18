رئیس سازمان حج و زیارت در پی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، با صدور پیامی این ضایعه تسلیت گفت و از جایگاه علمی و نقش ماندگار این مرجع عالی‌قدر در اعتلای حوزه‌های علمیه و پاسداری از معارف اهل‌بیت (ع) تجلیل کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام علیرضا رشیدیان به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

ارتحال عالم ربانی، فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

آن عالم بزرگوار، عمر پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تدریس و ترویج معارف نورانی اسلام و مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) سپری کرد و با سال‌ها مجاهدت علمی و تربیت شاگردان و عالمان برجسته، نقشی ماندگار در اعتلای حوزه‌های علمیه و پاسداری از میراث گران‌بهای تشیع ایفا کرد.

بی‌تردید، فقدان این فقیه و مرجع عالی‌قدر، ضایعه‌ای بزرگ برای جهان تشیع و حوزه‌های علمیه است و آثار علمی، معنوی و تربیتی ایشان، سرمایه‌ای ارزشمند و ماندگار برای نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب این ضایعه جانگداز را به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن مرحوم و عموم ارادتمندان و شیعیان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و حشر با اولیای الهی و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) را برای آن فقید سعید و صبر و اجر برای بازماندگان مسئلت دارم.