به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این شبکه که «NSA Net» نام دارد، به کارکنان این آژانس امکان میدهد اطلاعات طبقه بندی شده را به صورت داخلی با یکدیگر مبادله کنند. منابع غربی گفته اند که، هیچ شواهدی مبنی بر وقوع حمله سایبری وجود ندارد.

آژانس امنیت ملی آمریکا در حالی که برای مشخص شدن ابعاد و گستره این اختلال تلاش می کند، ورود کارکنان به محل کار را به صورت مرحله ای و با زمان بندی‌های متفاوت اجرا کرده است. مرکز خبری سی ان ان گفته برای دریافت اظهارنظر در این باره با آژانس امنیت ملی آمریکا تماس گرفته است، اما تاکنون پاسخی درایت نکرده است.