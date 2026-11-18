هزاران دانشجو و کارکنان آموزش عالی همزمان با «روز جهانی دانشجو» در اعتراض به افزایش شهریه‌ها و کاهش بودجه بخش آموزش دربروکسل پایتخت بلژیک تظاهرات کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر گزارشها، شرکت کنندگان در این تظاهرات که با مجوز‌های قانونی برگزار شده بود، خواستار توقف افزایش ۴۳ درصدی شهریه دانشگاه‌ها و بهبود شرایط تحصیل شدند، اما پس از زمان کوتاهی از برگزاری تظاهرات، با ورود پلیس به خشونت کشیده شد.

پلیس بلژیک با استفاده از ماشین‌های آبپاش و گاز اشکآور به معترضان حمله و چندین نفر را بازداشت کرده است. دانشجویان در بلژیک پیشتر (جمعه ۲۲ آبان) به دلیل افزایش شهریه دانشگاه‌ها و کاهش بودجه آموزشی دست به اعتراض زده بودند. آنها از مردم خواسته بودند تا در تظاهرات شرکت کنند.