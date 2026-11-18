صدای انفجار شنیده شده در قشم در شامگاه سه سنبه ناشی از حمله دشمن به محدوده‌ای در حاشیه شهر بود و هیچ آسیب به زیرساختی وارد نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اعلام کرد که عصر سه شنبه محدوده‌ای در حاشیه یکی از شهر‌های جزیره قشم هدف حمله دشمن قرار گرفت، اما پرتابه‌های دشمن هیچ‌گونه آسیبی به نقاط حیاتی، زیرساختی، تجاری و مسکونی وارد نکرده‌اند.

ارتباط حسین اژدهایی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس با شبکه خبر؛ صدا‌هایی که هر شب در بندرعباس شنیده می‌شود، حکایت از اعمال نظم ایرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس دارد.

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